Pedofilia, 50enne condannato nel Pavese

PAVIA, 5 FEB - Si era reso responsabile di ripetuti atti sessuali con una ragazzina minorenne, in un Comune della provincia di Pavia. L'uomo, un 50enne che risiede nel Pavese, è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione: gli agenti del commissariato di Voghera (Pavia) gli hanno notificato la sentenza e lo hanno accompagnato al carcere di Voghera (Pavia), dove sconterà la condanna. La vicenda risale a qualche anno fa. L'uomo era entrato in contatto con la ragazzina, che all'epoca dei fatti aveva 10 anni, grazie alla conoscenza con la madre della giovane. Il 50enne ha abusato sessualmente in più di una circostanza della minorenne, sino ad avere anche un rapporto completo.Successivamente è riuscito nuovamente ad entrare in contatto con la giovane, grazie a un falso profilo su Facebook, pretendendo di avviare con lei una vera e propria relazione. L'uomo è stato condannato in via definitiva per i reati di atti sessuali con minorenne e di sostituzione di persona.