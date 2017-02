Jet privato fuori pista, chiuso Marconi

BOLOGNA, 5 FEB - Voli sospesi dalle 16.30 circa all'aeroporto Marconi di Bologna per un incidente che, dalle prime informazioni, non avrebbe causato feriti. Un piccolo jet privato è andato fuori pista ed è finito in una posizione tale per cui è stato necessario sospendere tutti i voli, in arrivo e in partenza. E' inoltre scattato il 'piano di emergenza', con mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze del 118 che hanno raggiunto la pista. Dalle prime informazioni, sull'aereo finito fuori strada c'erano solo due piloti, rimasti illesi. Alle 17.30, già quattro voli in arrivo (da Olbia, Bruxelles, Parigi e Monaco) erano stati dirottati su altri scali, mentre tutti quelli in partenza sono sospesi.