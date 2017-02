Attentato a farmacia vicesindaco di Riva

RIVA LIGURE (IMPERIA), 6 FEB - Attentato incendiario la scorsa notte alla Farmacia Nuvoloni, a Riva Ligure. Il proprietario è Franco Nuvoloni vicesindaco di Riva e già sindaco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'incendio è stato preceduto da un'esplosione. Gli investigatori hanno accertato che é stata usata una bottiglia piena di combustibile. La deflagrazione ha fatto saltare in aria la saracinesca del locale. "Sono fiducioso dell'operato delle forze dell'ordine - è il commento del sindaco di Riva, Giorgio Giuffra - e spero che si faccia luce al più presto su questo episodio". Nuvoloni, che per dieci anni è stato sindaco di Riva Ligure, fa parte della lista civica "Riva". I carabinieri sono al lavoro per cercare di capire cosa possa esserci dietro all'attentato.