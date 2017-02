Arresto pm Aosta, summit in procura

AOSTA, 6 FEB - Summit in procura ad Aosta, nell'ufficio del nuovo procuratore capo facente funzioni Giancarlo Avenati Bassi, già sostituto procuratore generale di Torino, che ha preso il posto del pm Pasquale Longarini, arrestato una settimana fa in un'inchiesta della procura di Milano - competente su quella aostana - per induzione indebita e favoreggiamento. Dopo una riunione con i tre sostituti, procuratori durata circa mezz'ora, Avenati Bassi ha ricevuto il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo. Proprio Saluzzo lo ha nominato 'reggente' la settimana scorsa, nell'attesa che il Csm scelga il procuratore capo effettivo tra i candidati in lizza (tra i quali c'era lo stesso Longarini). Avenati Bassi si è insediato nell'ufficio dell'ex procuratore capo Marilinda Mineccia, passata alla procura di Novara il 13 dicembre scorso.