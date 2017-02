Cyberbullismo: 81% genitori minimizza

ROMA, 6 FEB - "Fai schifo. Ucciditi". Di questo tenore sono i messaggi che i cyberbulli indirizzano sui social alla vittima predestinata, "un fenomeno grave, che esiste e che nasce soprattutto nelle aule scolastiche". Lo ha spiegato Roberto Sgalla, direttore delle specialità della Polizia di Stato. "I dati di una recente ricerca del Censis ci dicono che il problema più grave di questo fenomeno - ha sottolineato Sgalla - è convincere i genitori del pericolo di questi comportamenti. La ricerca ha stabilito, infatti, che l'81% dei genitori minimizza il problema quando si trova ad affrontarlo. Tanto che il 49% dei presidi denuncia la difficoltà di rendere consapevoli i genitori dei cyberbulli della gravità di tali comportamenti". Secondo Sgalla "il cyberbullismo non ha carnefici e vittime ma solo vittime" perché i ragazzi non mostrano di avere consapevolezza di come agiscono sui social. "Il compito della Polizia in questo ambito non è dunque di mera repressione ma soprattutto di prevenzione che si fa formando e informando".