Appalti Policlinico, chiesti 50 giudizi

MODENA, 6 FEB - Cinquanta richieste di rinvio a giudizio (persone fisiche e società), tra loro anche l'ex direttore generale del Policlinico di Modena, Stefano Cencetti. Le hanno avanzate - nel corso di una delle udienze della fase preliminare, che si è tenuta questa mattina in tribunale a Modena - i pubblici ministeri Marco Niccolini e Pasquale Mazzei, titolari del fascicolo 'Last Business', ovvero la maxi inchiesta (nata dal filone Cardiologia), che ipotizza una complessa rete di appalti pilotati all'interno del sistema sanitario modenese nell'era Concetti, appunto, ovvero tra il 2008 ed il 2012. Un meccanismo da milioni di euro che si reggeva, ritiene la procura, sulle tangenti. Il gup Eleonora De Marco si è espressa anche sulle eccezioni presentate dagli avvocati difensori, su tutte quella che chiedeva lo 'spacchettamento' del processo in diversi territori, considerando alcune ipotesi di reato non consumate nel modenese. Il giudice De Marco ha respinto questa ipotesi e dunque il processo resterà per intero a Modena.