Waterfront, 10 premiati ma nessuno vince

GENOVA, 6 FEB - Non c'è un vincitore per il Blueprint competition, il concorso internazionale di idee per la riqualificazione delle aree dell'ex Fiera del mare, di proprietà del Comune e di Spim, il primo pezzo del disegno di Renzo Piano. Lo ha stabilito la commissione giudicatrice. Sono arrivati 76 progetti, 7 esclusi perché non rispettavano i criteri dell'anonimato. Nessuno dei 69 in gara ha raggiunto il punteggio minimo di 70 punti su 100 richiesto per essere proclamato vincitore. Come prevedeva il bando in questo caso saranno premiati i 10 progetti migliori, di qui 4 internazionali e si divideranno il premio di 120 mila euro. Il punteggio più alto, sommando i voti su sei parametri, è stato di 67 punti. "La commissione non ha ritenuto che ci fosse un elaborato migliore di altri da assumere come base per il progetto preliminare – ha spiegato il sindaco Mario Doria - ma ha individuato dieci progetti meritevoli di attenzione. Ora si apre la discussione pubblica e ci sarà anche un'interlocuzione con Renzo Piano".