Vittima abusi, 'card. Sepe negligente'

NAPOLI, 6 FEB - Un uomo che aveva denunciato abusi sessuali - nel 1989, quando aveva 13 anni - da parte di un insegnante di religione, ha scritto al Papa per "denunciare il cardinale Crescenzio Sepe per grave negligenza nell'esercizio del proprio ufficio". Lo scrive la Repubblica. La Curia di Napoli - secondo il denunciante - non avrebbe svolto alcuna attività nei confronti del sacerdote. Si tratta - secondo quanto riferisce il quotidiano - della prima denuncia in relazione alla nuova norma, voluta da Francesco, che prevede la rimozione di vescovi colpevoli di grave negligenza nella gestione di casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti. In una lunga nota della Curia di Napoli, il cancelliere arcivescovile padre Luigi Ortaglio sottolinea che "trasmessi gli atti dell'attività istruttoria della Congregazione per la dottrina della fede, questa nel 2016 riteneva non essere emersi gli elementi sufficienti per avviare un processo penale".