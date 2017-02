Nuova Carta per sanità. Evento a Lourdes

ROMA, 6 FEB - Il Vaticano ha pubblicato la "Nuova carta degli operatori sanitari", che rispetto alla precedente edizione contiene significative novità: in primo luogo si rivolge non solo a medici e paramedici ma anche ad amministratori e legislatori, e in secondo luogo introduce il concetto di "giustizia sanitaria". La Carta è stata consegnata in sala stampa vaticana, durante la presentazione della XXV Giornata mondiale del malato (Gmm), che si svolgerà a Lourdes da venerdì a sabato prossimi, presieduta dal legato pontificio card. Pietro Parolin. Hanno oggi presentato la Gmm, il segretario del dicastero per lo Sviluppo umano integrale, mons. Jean-Marie Mupendawatu (il prefetto card. Peter Turkson no ha potuto partecipare perché influenzato), Antonio Spagnolo, professore di bioetica e direttore dell'Istituto di Bioetica dalla Cattolica di Roma, e Alessandro De Franciscis, presidente dell'Ufficio delle constatazioni mediche di Lourdes.