Migranti: arrivi 2017 già a quota 10mila

ROMA, 6 FEB - Si avvicinano già a quota diecimila gli sbarchi di migranti sulle coste italiane nel 2017: ben 2.500 sono arrivati negli ultimi due giorni. Alcune centinaia, soccorsi in mare, toccheranno terra nelle prossime ore e non sono conteggiati nel totale indicato dal Viminale ad oggi: 9.359 arrivi, il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (6.030). Gli stranieri provengono in grande maggioranza dall'Africa: Guinea, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, Gambia e Marocco le nazionalità più rappresentate. (ANSA).