GdF Piacenza sequestra merce Carnevale

PIACENZA, 7 FEB - La Guardia di finanza di Piacenza, in vista del carnevale, ha sequestro oltre 500 prodotti destinati alla vendita, potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. La merce era rivolta prevalentemente a bambini ed adolescenti: maschere di carnevale ed accessori come costumi, cappelli, occhiali, coltelli finti, coriandoli. Gli articoli non riportavano la prevista marcatura "ce", indice di sicurezza e conformità del prodotto alla normativa europea. Nel mirino dei Baschi verdi è finita la merce detenuta in alcuni negozi gestiti da cinesi, che sono stati segnalati alle autorità.