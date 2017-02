Papa, denaro può ostacolare la pace

CITTA' DEL VATICANO, 7 FEB - "Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace". Lo afferma il Papa nel messaggio per la quaresima del 2017, intitolato "La Parola è un dono. L'altro è un dono". Il testo, articolato in tre parti, analizza la parabola del povero Lazzaro che chiede l'elemosina alla porta del ricco. La ricchezza, spiega papa Bergoglio, è il "principale motivo di corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti". "Il denaro può arrivare a dominarci", "la cupidigia rende il ricco vanitoso", e "il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia".