Evasione fiscale,sequestro beni per 1mln

CATTOLICA (RIMINI), 7 FEB - Sequestro preventivo di cinque immobili per oltre un milione di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Rimini, al termine di una verifica fiscale nei confronti di una società con sede a Cattolica che opera nel commercio di articoli per la casa. Due le persone denunciate per dichiarazione infedele. L'intervento della Tenenza di Cattolica ha scoperto che le dichiarazioni d'imposta annuali ai fini delle Imposte Dirette e dell'Iva non avevano presentato i ricavi dagli incassi delle vendite per oltre 4 milioni di euro facendo emergere un reddito imponibile, sottratto al fisco, di oltre 2 milioni di euro con una evasione di Iva per circa 600.000 euro. I prodotti, commercializzati anche in internet, venivano acquistati da una società sammarinese. I 5 immobili sono in provincia di Pesaro. Erano nella disponibilità dell'amministratore di fatto, sebbene intestati ad una società le cui quote sono risultate essere di proprietà dei figli.