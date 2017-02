Mani pulite: legali boicottano convegno

MILANO, 7 FEB - "Non gradiamo la presenza di alcuni ospiti". Sono questi i motivi per cui gli avvocati milanesi hanno boicottato il convegno organizzato oggi nell'Aula magna del Palazzo di Giustizia, presenti tra l'altro Piercamillo Davigo e Antonio Di Pietro, per celebrare le "Nozze d'argento" di Mani pulite e cioè il 25/o anniversario di quella stagione che ha preso il via il 17 febbraio del 1992 con l'arresto di Mario Chiesa. Come hanno riferito gli organizzatori dell'evento,una società privata, l'Ordine degli avvocati e l'Aiga di Milano invitati al convegno hanno appunto risposto "di non gradire la presenza di alcuni ospiti" e in particolare si farebbe riferimento all'attuale presidente dell'Anm Davigo. E così nella maxiaula semideserta è cominciato il convegno alla presenza di un pubblico risicato con qualche cittadino che ha detto peraltro di non essere stato avvertito e di aver appreso dell'evento dai social network.