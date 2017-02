Brasile:no Orlando ad estradizione donna

VERONA, 7 FEB - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il 2 febbraio 2017 il decreto con il quale viene rifiutata l'estradizione della cittadina italo-brasiliana, richiesta dal Governo della Repubblica Federativa del Brasile, in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare emesso dall'organo giudiziario dello Stato di Bahia. Lo riferisce una nota del ministero in merito alla vicenda di due coniugi del veronese che rischiavano l'estradizione in Brasile per le accuse rivolte loro dalla ex colf. Domani, invece, è fissata l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Venezia per la discussione della richiesta riguardante l'uomo. La vicenda - secondo quanto riferito dalla difesa della coppia - aveva avuto avvio con una denuncia presentata dai coniugi contro l'ex colf per maltrattamenti ai figli. Una volta tornata in Brasile, la donna aveva a sua volta denunciato la coppia per analoghi reati contro di lei. Sul caso anche un'inchiesta della procura di Venezia, che oggi ha notificato la chiusura delle indagini.