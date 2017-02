Sindaco arrestato, l'ho fatto per città

RIMINI, 7 FEB - "Quello che ho fatto l'ho fatto per la città, per la comunità e non ho intascato un soldo". Si può riassumere così la posizione del sindaco di Morciano di Romagna, Claudio Battazza, ai domiciliari da venerdì per i reati di indebita induzione a dare e promettere utilità emersi nell'indagine del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Rimini su false sponsorizzazioni per le Fiera di San Gregorio. Difeso dall'avv. Piero Venturi, il sindaco, che ha immediatamente presentato le dimissioni, è stato interrogato davanti al gip Vinicio Cantarini, respingendo ogni addebito e motivando le proprie condotte per il bene della comunità. Per gli investigatori della Gdf invece si è trattato di sponsorizzazioni false ossia mai pagate ma registrate nei bilanci del Comune sotto forma di "residuo attivo". In tal modo il Comune ha potuto aggirare il vincolo di spesa in proporzione alle entrate eludendo la norma specifica del "Patto di Stabilità". Il Gip dovrà decidere sull'attenuazione della misura cautelare.