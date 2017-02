Iscrizioni scuola, licei crescono ancora

ROMA, 7 FEB - Licei ancora una volta in testa alle preferenze degli studenti. Seguono i Tecnici e i Professionali. Le iscrizioni online alle classi prime per il prossimo anno scolastico si sono chiuse ieri sera, alle 20.00. E i primi dati elaborati dal ministero dell'Istruzione confermano il trend di crescita degli indirizzi liceali, scelti dal 54,6% dei ragazzi. Il 30,3% ha optato per un Istituto tecnico mentre il 15,1% dei nuovi iscritti ha scelto un Istituto professionale. Aumentano gli iscritti al Classico: sono il 6,6% a fronte del 6,1% dell'anno scorso (+0,5%). Ma lo scientifico resta in testa alle preferenze: è scelto dal 25,1% degli studenti (erano il 24,5% lo scorso anno +0,6%). Il 69% delle famiglie ha fatto domanda da casa, in autonomia. Il 31% ha chiesto supporto alle scuole.