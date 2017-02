Appalti: prescritti 15 capi imputazione

BARI, 7 FEB - A quasi otto anni dai fatti contestati e con il processo di primo grado ancora in corso, il Tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione di 15 dei 21 capi d'imputazione contestati a nove imputati - tra cui i fratelli Claudio e Gianpaolo Tarantini e l'ex dg della Asl di Bari Lea Cosentino - nell'ambito di uno dei filoni su presunti appalti truccati e tangenti nella sanità pugliese. Il procedimento, in particolare, riguarda la gestione delle gare e delle trattative per l'acquisto di attrezzature e protesi sanitarie alla Asl di Bari tra il 2008 e il 2010. Il processo, che tornerà in aula per la requisitoria dell'accusa il 16 maggio, proseguirà nei confronti di otto dei nove imputati (prosciolto per prescrizione l'imprenditore Antonio Pica, accusato di un episodio di truffa).