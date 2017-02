Pm a polizia, no notizie ai superiori

TORINO, 7 FEB - I magistrati a capo delle procure del Piemonte e della Valle d'Aosta potranno vietare alle forze di polizia, in determinate circostanze, di trasmettere "agli organi superiori" le segnalazioni relative all'inoltro di notizie di reato all'autorità giudiziaria. Lo ha deciso il procuratore generale Francesco Saluzzo dopo una riunione con i procuratori del distretto. E' un decreto legislativo del 2016 a prevedere che i presidi di polizia informino i superiori "per via gerarchica". Saluzzo però osserva che questo "potrebbe determinare rischi di compromissione del segreto investigativo". "Il nostro orientamento - spiega il magistrato - non deve essere inteso come spia di scarsa sensibilità rispetto al principio di leale collaborazione fra istituzioni dello Stato. Al contrario, può rafforzarlo, garantendo l'indipendenza investigativa dei presidi di polizia giudiziaria".