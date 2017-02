Adozioni Congo: Cai, casi sospetti

ROMA, 7 FEB - Tra i bambini del Congo adottati da famiglie italiane e ormai nel nostro Paese ce ne sono alcuni che sarebbero stati sottratti alle famiglie naturali, presumibilmente dietro pagamento di somme di denaro. Lo ha denunciato la vicepresidente della Commissione Adozioni internazionali, Silvia Della Monica. Di queste vicende, ha detto, "la Cai sta svolgendo accertamenti ed è stata interessata l'Autorità giudiziaria". "Se i bambini sono stati strappati alle famiglie e gli enti ne erano consapevoli, ci sono precise responsabilità da accertare". Della Monica ha ricordato che della vicenda si era occupata un'inchiesta de L'Espresso del luglio scorso, che tirava in ballo l'ente accreditato Aibi. Secondo la vicepresidente, inoltre, nella Cai c'è un "conflitto di interesse" perchè al suo interno siede il Forum delle associazioni familiari, che nel consiglio direttivo vede proprio l'Aibi: "Controllori e controllati non possono coesistere - ha precisato Della Monica - in commissione non possono sedere enti.