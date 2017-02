Passaporti UK made in Naples sul web

NAPOLI, 8 FEB - Passaporti del Regno Unito falsi che un'organizzazione criminale operante nel Napoletano starebbe vendendo sul deep-web a 2000 sterline, anche a "foreign fighters" dell'Isis. A darne notizia è un articolo del Corriere del Mezzogiorno che riferisce di avere appreso la notizia da un documento segreto dell'Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna (l'ex Sismi). Per acquistare un passaporto dell'United Kingdom basterebbe collegarsi al sito web "vfqnd6mieccqyiit.onion./index.php": i dati - fotografia e informazioni personali - assicura il sito, saranno inseriti nei data base dei passaporti ufficiali britannici. Il pagamento sarebbe possibile in sterline e anche in bitcoin (moneta virtuale).