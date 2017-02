Crollo in cantiere cinema, due feriti

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI), 8 FEB - A Campobello di Mazara, nel Trapanese, è crollato il muro di un vecchio cinema in ristrutturazione. Due persone sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale di Castelvetrano. Non sarebbero in pericolo di vita. Da Palermo è partito il gruppo cinofilo dei Vigili del fuoco per assicurarsi che non ci siano altre persone nell'area del crollo, ma pare si tratti di una eventualità remota. Il crollo è avvenuto alle 8,45 in via del Risorgimento, dove gli operai erano al lavoro nel cantiere del vecchio cinema Olimpia. I feriti sono stati solo parzialmente coperti dalle macerie e per questo è stato possibile individuarli subito e soccorrerli. I lavori di restauro della struttura di 268 posti, abbandonata da anni, erano stati commissionati dal Comune lo scorso 30 novembre.