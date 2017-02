Guide alpine impegnate contro abusivismo

AOSTA, 8 FEB - "Tutelare gli utenti che inconsapevolmente possano affidarsi a figure non autorizzate, la cui professionalità non è garantita da standard internazionali e dall'iter formativo adeguato": è l'obiettivo della Commissione contro l'abusivismo che è stata istituita all'interno del Collegio nazionale delle Guide italiane. "Come medici e avvocati - spiegano - anche le Guide alpine italiane appartengono a un albo professionale, che è tenuto a vigilare contro chi pratica la professione dell'accompagnamento in montagna in modo abusivo". La commissione, istituita ad agosto 2016, dallo scorso dicembre ha preso la forma definitiva ed è presieduta da Stefano Michelazzi: "Stiamo operando per mettere un freno a una situazione di abusivismo 'dilagante' che può, se non arrestata, diventare un fenomeno estremamente pericoloso per la società e per gli eventuali clienti, i quali spesso ignari, si affidano alla sedicente guida senza alcuna garanzia di competenza e senza assicurazione".