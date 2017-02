Omicidio nel catanzarese, vittima 50enne

CATANZARO, 8 FEB - Un uomo, Antonio Maletta, di 50 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in una zona di campagna tra Girifalco e Borgia, nel catanzarese. Il cadavere di Maletta è stato trovato nei pressi di un casolare a poca distanza dalla strada che collega i due comuni. La vittima è stata raggiunta in parti vitali. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Girifalco che hanno avviato le indagini per fare luce sul movente e sul responsabili dell'omicidio. Al lavoro anche gli esperti del reparto di investigazioni scientifiche che stanno effettuando i rilievi.