Assenteista recidivo sospeso a Treviso

TREVISO, 8 FEB - In palestra o a casa durante l'orario di lavoro. Non c'è stato scampo per un dipendente del Comune di Treviso assenteista, sospeso dal servizio dal Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Treviso, titolare dell'ufficio disciplinare. Un provvedimento richiesto dal sindaco Giovanni Manildo. Era recidivo perché già sospeso in passato dall'attività lavorativa per sei mesi.