Legali marito, caso Ceste non è omicidio

TORINO, 8 FEB - È ripreso questa mattina in Corte d'Assise d'Appello, a Torino, il processo a Michele Buoninconti, il vigile del fuoco condannato in primo grado a 30 anni per l'omicidio della moglie Elena Ceste. "Qui non c'è nessun omicidio da punire. Ma se si parte da premesse errate si arriva inevitabilmente a conclusioni assurde", ha detto l'avvocato Giuseppe Marazzita, che con il collega Enrico Scolari difende l'imputato. "Le analisi del terriccio e il corpo senza segni di violenza sono solo alcuni degli elementi che dimostrano che Elena Ceste non è stata uccisa. Così come la frattura del coccige riscontrata sul cadavere, che sembra essere conseguenza di una caduta avvenuta quando la donna era ancora in vita - aggiunge Scolari - Se poi ci si sofferma sulle celle telefoniche, si nota come Buoninconti non avrebbe avuto il tempo, quella mattina, di uccidere la donna e occultare il cadavere".