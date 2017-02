Colf brasiliana denuncia coppia italiana

VENEZIA, 8 FEB - Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha espresso stamane parere contrario all'istanza di estradizione richiesta dai giudici brasiliani per un veronese accusato insieme alla moglie dall'ex colf brasiliana di aggressione anche a sfondo sessuale, minacce e violenza psicologica. Lo ha reso noto il legale della coppia, avv. Christian Faccioli, spiegando che i giudici si sono riservati di decidere nelle prossime ore. La Corte, oltre al parere sfavorevole del Procuratore, ha esaminato anche il "rifiuto facoltativo" espresso dal ministro della giustizia Orlando e firmato con un decreto il 2 febbraio scorso. La ex colf brasiliana era stata licenziata dalla coppia (lei è di origini brasiliane) perché i due coniugi ritenevano che non trattasse bene i loro figli. La donna a sua volta, rientrata a Bahia, ha presentato denuncia nei confronti dei veronesi alle autorità dello Stato.