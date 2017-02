Università, collettivo smonta i tornelli

BOLOGNA, 8 FEB - Nuova protesta del collettivo Cua contro i tornelli installati dall'Università di Bologna all'ingresso della biblioteca di Discipline umanistiche, in via Zamboni 36. Poco prima delle 14, alcuni attivisti con il volto coperto da maschere di Anonymous sono entrati nell'edificio e li hanno smontati. Intanto, all'ingresso della biblioteca altri attivisti hanno esposto due striscioni con la scritta 'Lavori in corso', per nascondere l'azione. Terminato il blitz, il Cua ha inscenato un breve corteo fino al Rettorato, per portare al rettore Francesco Ubertini quel che restava delle barriere divelte. Un paio di settimane fa c'erano state altre protesta del collettivo contro i tornelli, per la quale 20 attivisti sono già stati denunciati a vario titolo per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e invasione di edifici. Reati a cui si aggiungerà, nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Valter Giovannini, l'ipotesi di danneggiamento aggravato.