Centinaia per provini film su De Andre'

GENOVA, 8 FEB - Centinaia di genovesi si sono presentati stamani con un look anni '60 (e c'è stato anche chi ha portato una vecchia 2cv gialla e nera) per cercare di ottenere una scrittura come comparsa nel film sulla vita di De Andrè. Il film, intitolato 'Principe libero' sarà girato nelle prossime settimane a Genova per essere trasmesso su Rai Uno. La società di produzione aveva lanciato l'appello per la ricerca di comparse, tra i 20 e il 60 anni, per interpretare molti dei ruoli minori richiesti. "Un casting organizzato molto bene - hanno detto le aspirati comparse all'uscita dal provino -. Ci hanno visto a gruppi di 10 e hanno fatto una selezione molto rapida scegliendo volti che siano anni '60". All'uscita qualche inevitabile deluso anche se per molti, comunque, si è trattato di una bella esperienza. "Per me e' stata una cosa nuova - ha detto una ragazza - me lo ha proposto una amica e, visto che ho i bimbi all'asilo, ho pensato di passare una mattinata diversa".