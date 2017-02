Love story all'aeroporto, lui si va vivo

ALGHERO, 8 FEB - La love story "istituzional-virtuale" che ha come epicentro Alghero, e di cui è ispiratore il sindaco Mario Bruno, va avanti. Nei giorni scorsi tutti i media italiani sono stati catturati dal singolare appello che Bruno ha ricevuto da Chiara, una ragazza di 25 anni, e che ha diffuso attraverso la sua pagina Facebook. "Il 23 dicembre ho visto il mio principe azzurro all'aeroporto di Pisa, mentre si imbarcava per Alghero - ha scritto Chiara al sindaco - la prego mi aiuti a trovarlo e a chiedergli di partire insieme". In una lettera ben più articolata, la giovane aveva fornito una serie di dettagli utili per risalire all'identità dell'uomo misterioso, cui aveva attribuito il nome di Alessandro. Chiara, avendo notato l'attitudine di Mario Bruno alla comunicazione e all'uso dei social, gli aveva chiesto di far girare il suo appello.