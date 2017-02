Furto caveau banca: gup, colpi eclatanti

TORINO, 8 FEB - Una banda capace di furti e rapine "con modalità eclatanti" e dotata di "una collaudata ed efficiente macchina organizzativa". Così il gup Sofia Luigia Fioretta, del tribunale di Milano, descrive il gruppo che nell'aprile dello scorso anno, a Torino, fece razzia nel caveau della filiale di corso Peschiera di Intesa Sanpaolo, con un bottino di oltre dieci milioni di euro. Sono queste le motivazioni della sentenza di condanna dei 12 imputati, che erano stati scoperti e arrestati dopo quella che lo stesso giudice ha definito "una brillante operazione" della squadra mobile della Questura di Torino, coordinata dal pm Andrea Padalino. Le pene vanno dai 12 anni (per Giuseppe Avagnano) e i 4 anni. Nel caveau di Intesa Sanpaolo il gruppo riuscì a intrufolarsi da un vicino scantinato in disuso dopo avere fatto disattivare da dipendenti infedeli della ditta All System i dispositivi informatici di allarme. Furono 867 le cassette di sicurezza depredate. L'unico errore fu lo smarrimento di un telefono cellulare.