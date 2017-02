Nomine e polizze, Romeo in procura

ROMA, 8 FEB - Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, è arrivato in procura, accompagnato dal suo legale, per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio. L'atto istruttorio è tenuto dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Francesco Dall'Olio alla presenza del capo della squadra mobile Luigi Silipo. Romeo viene interrogato nella veste di indagato per abuso d'ufficio in concorso con la sindaca Virginia Raggi. La vicenda in cui è coinvolto è quello della sua nomina a capo della segreteria politica della sindaca dopo essere stato funzionario del Dipartimento Partecipate. Lo stipendio passò da 39 mila euro annui a 110 mila euro. Stipendio poi sceso a 93 mila euro dopo l'intervento dell'Authority anticorruzione (Anac). Nel corso dell'interrogatorio saranno quasi certamente poste a Romeo domande anche sui motivi per i quali ha indicato come beneficiari di polizze vita da lui sottoscritte la stessa Raggi e altri esponenti del Movimento 5 Stelle.