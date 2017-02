Assunta in gravidanza,'donne coraggiose'

VENEZIA, 8 FEB - "Mi viene da piangere a leggere questi messaggi delle tante mamme che mi hanno scritto. Mi fanno i complimenti, a me, ma io non voglio i complimenti. Sono loro che hanno coraggio". Martina Camuffo la 36enne assunta al nono mese di gravidanza da una società di web design a Mestre, reagisce così mentre scorre i messaggi che le arrivano dalle donne sui social. "Mi hanno scritto un sacco di mamme, nel gruppo social, disperate perchè non hanno lavoro, o licenziate perchè sono rimaste incinta, o donne a cui non è stato rinnovato il contratto. Mi sento un po' la Giovanna d'Arco della situazione". Martina, già mamma di una bimba di 2 anni, è ormai al termine della gravidanza. Attende un'altra figlia, Il parto è già stato programmato, per giovedì della prossima settimana.