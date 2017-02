Motonave panamense bloccata a Oristano

ORISTANO, 9 FEB - Pericolosa per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino. Sono le motivazioni per le quali la motonave La Joie, battente bandiera panamense con equipaggio siriano e indiano, è da ieri sera bloccata nel Porto industriale di Oristano. Il provvedimento, che impedisce alla motonave di riprendere la navigazione, è stato firmato dal comandante della Capitaneria di Porto, Erminio Di Nardo, a seguito della ispezione condotta da un team specializzato del Nucleo Port State Control che ha rilevato gravi inadempienze in materia di sicurezza della navigazione (radar fuori uso e ripetitori girobussola discordanti) e di prevenzione dell'inquinamento marino (separatore acque oleose non funzionante). La motonave, che trasporta un carico di grano proveniente dalla Croazia, non potrà lasciare il porto di Oristano fino a quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza a bordo e solamente dopo una nuova ispezione del Nucleo Port State Control della Capitaneria.