Terrorismo:inneggiava Daesh, bloccato

BARI, 9 FEB - Sul suo pc e sul suo smartphone sono stati trovati post inneggianti gli attentati terroristici e aveva condiviso in internet immagini e video di azioni terroristiche del Daesh: sono questi alcuni elementi raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato nel corso di indagini riguardanti un operaio di 35 anni, ora cittadino italiano, ma originario dell'Albania, residente a Noci (Bari) nel sud-est Barese, nei confronti del quale è stata notificata la misura della sorveglianza speciale d'urgenza per due anni, per motivi di terrorismo. L'uomo ha accettato la proposta di un recupero socio-spirituale.