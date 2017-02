Comune Biella, 23 'furbetti cartellino'

BIELLA, 9 FEB - Provvedimenti per 21 dipendenti (dal richiamo orale alla sospensione fino a 6 mesi), due licenziamenti e 10 proscioglimenti: è l'esito delle indagini sulle assenze ingiustificate condotte su 33 degli oltre 300 dipendenti del Comune di Biella. Dei 21 "furbetti del cartellino", sei sarebbero nelle condizioni penalmente più gravi per i quali si attende il pronunciamento della Procura. Le indagini scattarono nell'aprile dell'anno scorso su richiesta del sindaco Marco Cavicchioli. La Procura dispose così l'installazione di telecamere che filmavano chiunque timbrasse e si procedette a effettuare pedinamenti, appostamenti, intercettazioni telefoniche, fotografie. Scoprirono che c'era infatti chi andava al bar in orario d'ufficio, chi dall' estetista, in palestra, a giocare al Lotto o a curare l'orto. Molti i cartellini timbrati per conto terzi. Già a settembre, 8 impiegati erano stati sospesi con divieto di dimora in città. Le accuse vanno da truffa a falso.