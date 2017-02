Vendita atolli è truffa, indagato legale

TORINO, 9 FEB - Beni per un valore superiore ai 600 mila euro sono stati sequestrati ad un avvocato del foro di Torino accusato di avere aiutato un truffatore a riciclare il denaro incassato dalla vendita di tre isole nel mar di Giava. Il professionista è indagato dalla procura di Torino per il riciclaggio di una parte del guadagno della truffa, ai danni di un imprenditore. L'inchiesta è scattata in seguito alla denuncia di quest'ultimo. La guardia di finanza ha sequestrato, in particolare, quattro immobili, compreso lo studio torinese dell'avvocato, il suo suv e una barca a vela da 12 metri. Secondo l'accusa il professionista, dopo aver ricevuto una parte dei soldi dal cliente truffatore, avrebbe disposto una serie di operazioni finanziarie per ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro.