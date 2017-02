Commerciante costretto a ingerire acido

SPADOLA (VIBO VALENTIA), 9 FEB - Un commerciante, Giuseppe Zangari, di 40 anni, é stato ricoverato con prognosi riservata nel Reparto antiveleni dell'ospedale di Locri dopo che una persona che i carabinieri stanno cercando d'identificare lo ha costretto, per motivi in corso d'accertamento e sotto la minaccia di una pistola, ad ingerire dell'acido. L'episodio é accaduto a Spadola, un centro del Vibonese, nei pressi del negozio di prodotti per l'agricoltura di proprietà di Zangari. L'aggressore si é poi allontanato a piedi e viene adesso ricercato dai carabinieri. Sul posto é intervenuto il personale del 118, avvertito da alcune persone che avevano assistito all'aggressione. É stato il dirigente della Sala operativa del 118, Antonio Talesa, a chiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto ed identificare il responsabile. Sul movente dell'aggressione, al momento, non si esclude alcuna ipotesi.