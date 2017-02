Giochi: salta accordo Governo-Autonomie

ROMA, 9 FEB - Doveva essere oggi la giornata conclusiva del lungo lavoro che ha portato Governo, Regioni e Comuni a studiare una normativa di riordino del settore dei giochi ma così non è stato. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rimesso le carte in gioco: "si riapre la discussione. Quella di oggi - ha detto dopo la Conferenza delle Regioni - è stata una vittoria per la Regione Puglia che aveva chiesto più tempo per esaminare il provvedimento, nel timore che tutta quella fretta di trovare l'intesa nascondesse un fuoco di cenere. Non possiamo tornare indietro sulla norma sulle distanze: la Puglia non lo farà, intendiamo tutelare i luoghi sensibili come scuole e parrocchie". A stretto giro gli ha risposto il sottosegretario Pierpaolo Baretta. "Non è con polemiche o protagonismi che arriveremo a capo di questa delicata situazione. Vogliamo contrastare dove le slot sono troppe, senza controlli. La strada migliore è uscire dal generico. Si facciano proposte, di merito, di integrazione o modifica".