Caso Kroll: assolto Tronchetti Provera

MILANO, 9 FEB - La seconda Corte d'Appello di Milano ha assolto "perché il fatto non costituisce reato" Marco Tronchetti Provera, imputato per ricettazione nell'ambito del cosiddetto caso Kroll. Il processo è stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato una precedente sentenza di assoluzione. L'attuale presidente di Pirelli aveva rinunciato alla prescrizione. "Io ho sempre avuto fiducia nella giustizia - ha commentato Tronchetti Provera - e ho rinunciato alla prescrizione nella convinzione che questo è un Paese democratico in cui bisogna rispettare lo Stato e la giustizia, il pilastro su cui si fonda una società democratica". E sull'ipotesi che la Procura generale, che aveva chiesto la sua condanna, possa ricorrere ancora in Cassazione, Tronchetti Provera ha detto: "Noi andremo sempre e comunque fino in fondo, i fatti sono cocciuti e io sono cocciuto quanto i fatti". E ha voluto ringraziare i suoi legali, gli avvocati Marco Deluca e Giuseppe Lombardi, che "hanno lavorato con passione".