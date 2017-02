Tornelli Ateneo Bologna, nuovi scontri

BOLOGNA, 9 FEB - Dopo alcuni minuti di caos e scontri in piazza Verdi, cuore della zona universitaria di Bologna, e nelle vie limitrofe, è partito in corteo il gruppo dei collettivi che protesta contro i tornelli installati per controllare gli accessi in Ateneo. La piazza, presidiata dalla Polizia con alcuni blindati e dai Carabinieri, é stata ridotta a un tappeto di vetri rotti e sedie rovesciate. Un paio di manifestanti sarebbero stati fermati o comunque trattenuti dalle forze dell'ordine.