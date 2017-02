Venezia, più squadre antiterrorismo

VENEZIA, 9 FEB - Unità anti-terrorismo di Polizia e Carabinieri appositamente addestrate saranno dispiegate dai prossimi giorni nei musei e nei luoghi di interesse artistico di Venezia, per aumentare le misure di vigilanza e sicurezza. Lo annuncia la Prefettura di Venezia, spiegando che questi gruppi operativi (le Uopi della Questura, le Sos dei Carabinieri), agiranno nel centro storico lagunare nelle attività di prevenzione, con controlli mirati e pattugliamenti, soprattutto in vista del gran numero di visitatori che il Carnevale richiamerà nel centro storico lagunare. L'impiego di queste squadre speciali, con equipaggiamento più specifico rispetto alle normali pattugli delle forze dell'ordine, dovrebbe rappresentare un "moltiplicatore di forze" - spiega la Prefettura - a supporto del dispositivo di sicurezza e anti-terrorismo già in essere a Venezia.