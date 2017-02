Clochard aggredito, preso responsabile

MILANO, 10 FEB - Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato l'aggressore di un clochard colpito ieri alla schiena nei pressi di un'edicola all'angolo tra via Vitruvio e la Stazione Centrale, a Milano. La vittima dell'aggressione è in gravi condizioni. I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Garibaldi Venezia hanno fermato per tentato omicidio un uomo senza fissa dimora, di origine slava, di 31 anni.