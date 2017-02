Armi da guerra in casolare a Napoli

NAPOLI, 10 FEB - Un casolare, apparentemente abbandonato, veniva utilizzato come deposito di armi e munizionamento della camorra. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale a Napoli. Arrestato un 50enne incensurato, del quale non è stato reso noto il nome. L'accurata ispezione dei locali ha consentito il ritrovamento di armi da sparo e relativo munizionamento nascosti in un intercapedine, appositamente realizzata nella soffitta, accessibile esclusivamente da una finestra esterna semi murata e raggiungibile solo con l'ausilio di una scala. Sono stati recuperati tre fucili a canne mozze e due mitragliette. I fucili erano stati presumibilmente modificati nelle dimensioni delle canne per renderli facilmente occultabili durante il trasporto ed erano armati con cartucce 'a pallettoni' mentre le mitragliette, una 'micro Uzi' ed una 'Scorpion' da guerra erano dotate di caricatori con munizionamento in grado di perforare i giubbotti antiproiettile.(ANSA).