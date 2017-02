Papa: tanti corrotti cominciano con poco

CITTA' DEL VATICANO, 10 FEB - "Tanti corrotti, tanti pesci grossi corrotti che ci sono nel mondo dei quali conosciamo la vita sui giornali: forse hanno cominciato con una piccola cosa, non so, per non aggiustare bene il bilancio e quello che era un chilo: no, facciamo 900 grammi ma che sembra un chilo. La corruzione incomincia da poco, come questo, col dialogo: 'Ma no, non è vero che ti farà male questo frutto! Mangialo, è buono! E' poca cosa, nessuno se ne accorge. Fai, fai!'. E poco a poco, poco a poco, si cade nel peccato, si cade nella corruzione". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a Casa Santa Marta, partendo dalla lettura della Genesi sulla tentazione del diavolo ad Adamo ed Eva.