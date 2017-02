Corpo su spiaggia, forse scomparsa Lazio

SAN VINCENZO (LIVORNO), 10 FEB - Potrebbero essere le impronte digitali, o il suo Dna, a rivelare l'identità del cadavere di donna ritrovato nei giorni scorsi sulla spiaggia della Torraccia, a San Vincenzo, sulla costa livornese. I carabinieri hanno intanto rilevato le impronte nella speranza di risalire all'identità: al momento una delle ipotesi in campo è quella di una donna romena di 45 anni la cui scomparsa è stata denunciata dal fratello circa un mese fa. La straniera sarebbe svanita nel nulla da una località del litorale laziale e gli inquirenti non escludono che possa essersi allontanata volontariamente per togliersi la vita.