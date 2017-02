Sorpreso a rubare si taglia polsi

BOLOGNA, 10 FEB - Sorpreso a rubare in un supermercato, ha rotto un contenitore in vetro di caffè con il quale, dopo avere minacciato i presenti, si è tagliato i polsi per essere lasciato andare. Ma gli addetti alla vigilanza hanno chiamato la Polizia, che lo ha arrestato. È successo ieri pomeriggio alla Coop di via Riva Reno, a Bologna. L'uomo, un 30enne marocchino, dopo essere stato medicato dal 118 è finito in manette per tentata rapina impropria e lesioni finalizzate alla rapina. Oltre a ferire se stesso, ha infatti provocato una lesione a una spalla a una cassiera del supermercato (7 giorni di prognosi), facendola cadere a terra con uno spintone. Il marocchino, già con precedenti specifici, aveva tentato di uscire senza pagare merce per oltre 200 euro.