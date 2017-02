Caso Rosboch: ex allievo, chiedo scusa

TORINO, 10 FEB - "Vorrei riavvolgere il nastro e tornare indietro. Chiedo scusa a tutti": Gabriele Defilippi, 22 anni, reo confesso con l'amante Roberto Obert dell'omicidio di Gloria Rosboch, si è presentato con questa dichiarazione spontanea davanti al giudice per l'udienza preliminare Alessandro Scialba. Il giovane è arrivato in aula con i capelli corti e scuri, look casual, maglione blu e jeans. Anche la madre Caterina Abbatista, a processo con l'accusa di concorso in omicidio, ha letto una lettera di scuse.