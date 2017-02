Genitori Rosboch, non possiamo perdonare

IVREA (TORINO), 10 FEB - "Sapevo che stamattina sarebbe stata dura. Me lo aspettavo. Perdonare? Noi non possiamo perdonare...". E' duro il commento di Marisa Mores, mamma di Gloria Rosboch, all'uscita del tribunale di Ivrea dopo ha assistito all'udienza preliminare del processo per l'omicidio della figlia. "Mi hanno solo dato fastidio gli sguardi di quella donna, che continuava a fissarmi", ha aggiunto l'anziana, che per la prima volta si è trovata di fronte agli assassini della figlia. In aula anche il marito, Ettore Rosboch: "Per me sono tutti degli assassini. Ho detto grazie a Gabriele per quello che ci ha fatto. Solo questo...", sono le parole piene di dolore dell'anziano padre. I due genitori sono assistiti dall'avvocato Stefano Caniglia, che ha preferito non commentare le scuse fatte da Defilippi, l'ex allievo della vittima reo confesso dell'omicidio, e dalla madre, che è accusata di concorso in omicidio.