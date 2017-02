A Milano e Torino Casette per clochard

MILANO, 10 FEB - Una "Casa dei clochard" a dieci senzatetto: questo il dono che Vittorio Sgarbi e Ferruccio De Bortoli, quest'ultimo nelle vesti di presidente della Fondazione "Memoriale della Shoah", intendono fare a Milano a dieci senza tetto. La consegnano il 14 febbraio alla Stazione Centrale, presenti anche Sergio Castelli, in rappresentanza dei City Angels, e l'artista Maurizio Orrico, che ha disegnato la casa in collaborazione con Fine Arts, poi realizzata da un'azienda pugliese. La casetta, in cartone pressato, si monta e si smonta in soli tre minuti ed è facilmente trasportabile. Altre dieci casette saranno consegnate il 15 febbraio a Torino nel corso di una cerimonia in Comune nell'ambito di una iniziativa che vede insieme associazioni di volontariato e l'amministrazione.